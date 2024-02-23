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Загинула худоба: дрони влучили в агропідприємство Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинула худоба: дрони влучили в агропідприємство Харківщини
Унаслідок обстрілу загинуло 15 корів
фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Ворог атакував дронами селище Мокра Рокитна Харківського району

Унаслідок удару ворожих дронів по Харківщині пошкоджене приватне агропідприємство, загинула худоба. Загалом минулої доби росіяни атакувала близько 20 населених пунктів області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами голови ОВА,  о 23:15 ворог атакував дронами селище Мокра Рокитна Харківського району.  Внаслідок ударів ворожих безпілотників  пошкоджено приватне агропідприємство.

«Виявлено п'ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів.  Інформації щодо потерпілих не надходило», – написав Синєгубов у соцмережах.
Загалом, за словами голови ОВА,  артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.

Триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.  Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: тварини Харківщина безпілотник

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