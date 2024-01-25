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Південна Корея почала виробництво дронів-шпигунів для стеження за КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Південна Корея почала виробництво дронів-шпигунів для стеження за КНДР
Підписано угоду про виробництво передових шпигунських дронів на суму $353,6 млн
фото: Yonhap

Безпілотник-шпигун допоможе південнокорейським військовим у розвідувальних можливостях

Південна Корея розпочала виробництво середньовисотних безпілотників для посилення військового спостереження за Північною Кореєю. Про це повідомило корейське державне агентство закупівель, пише Yonhap.

У грудні Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA) підписала угоду про виробництво до 2028 року передових шпигунських дронів на суму $353,6 млн. Підрядниками стала Korean Air – найбільша авіакомпанія Південної Кореї, а також два оборонні підприємства LIG Nex1 і Hanwha Systems.

Державне Агентство оборонного розвитку ініціювало проєкт MUAV у 2008 році і завершило його розробку у 2022 році.

Літак-розвідник здатний літати на висоті 10-12 кілометрів і робити знімки високої роздільної здатності з відстані понад 100 км. Він завдовжки 13 метрів та має розмах крил 25 метрів.

Очікується, що безпілотник-шпигун допоможе південнокорейським військовим у розвідувальних можливостях.

Нагадаємо, 25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету під назвою Pulhwasal-3-31, яка перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік засудив ці запуски як серйозну загрозу своїй країні.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила кілька нових крилатих ракет у бік Жовтого моря. Це перший запуск крилатої ракети з вересня 2023 року.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня. 

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив необхідність внесення змін до конституції, щоб Південна Корея стала визначеною як «ворожа країна №1» і ліквідувати відомства, відповідальні за «діалог і співпрацю з Півднем».

Теги: Південна Корея військові навчання військові Північна Корея безпілотник

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