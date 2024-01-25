До коаліції дронів для України доєдналися ще дві країни

Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія

Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів. Про це повідомляє Міноборони України.

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«Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Також про намір приєднатися до коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту Міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

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«Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю», – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоди про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.