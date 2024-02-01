Росія заявила про атаку безпілотників на чотири області

Традиційно оборонне відомство РФ звинуватило в атаці «київський режим»

Уночі та вранці нібито 11 українських безпілотників атакували чотири російських області. Про це заявило міністерство оборони країни-агресорки.

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Російське відомство заявляє, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безплотних літальних апаратів.

«Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Білгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей», – йдеться у повідомленні.

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«Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей», – повідомили пізніше у міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що 31 січня, російський Білгород та область зазнали атаки дронів. Вибухи було чути у прикордонному селі Тишанка та на хуторі Панків Білгородської області.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки заявило про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

До слова, у ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа. У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.

Також у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново.