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Черкащина: влада повідомила про влучання «шахеда»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Черкащина: влада повідомила про влучання «шахеда»
Один із БпЛА влучив у нежиле приміщення
фото з відкритих джерел

Постраждалих внаслідок влучання немає

На Черкащині у ніч проти 30 січня  внаслідок атаки безпілотників є влучання по закинутій споруді. Також ще один ударний безпілотник знищили сили ППО. Постраждалих внаслідок влучання немає. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець «Суспільному».

Тривога в області розпочалася 29 січня о 22:38, командування Повітряних сил повідомило про загрозу застосування у Черкаській області та проліт ударних БПлА.

За словами керівника Черкаської ОВА, один із БпЛА влучив у нежиле приміщення. «На Уманщині маємо влучання «шахеда» по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищили наші захисники. В обох випадках без потерпілих», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. 

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.  Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: безпілотник Дніпропетровщина

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