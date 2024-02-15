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У Харківській області прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Харківській області прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

У ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України та «Суспільне».

Заступник командувача оперативного угрупування військ «Харків» бригадний генерал Сергій Мельник «Марсель» закликав у своєму Telegeram жителів обласного центру та регіону перебувати в укритті.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого було оголошене днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару в ніч на 10 лютого. 

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Як повідомлялося, унаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, якому було лише 10 місяців. 

Теги: Харків вибух окупанти Харківщина

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