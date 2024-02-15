У Харківській області прогриміли вибухи

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

У ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України та «Суспільне».

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Заступник командувача оперативного угрупування військ «Харків» бригадний генерал Сергій Мельник «Марсель» закликав у своєму Telegeram жителів обласного центру та регіону перебувати в укритті.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого було оголошене днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару в ніч на 10 лютого.

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У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Як повідомлялося, унаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, якому було лише 10 місяців.