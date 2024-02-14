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Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше
Однією з ключових тем «Рамштайну» стало питання надання Україні артилерійських систем і снарядів
фото: Facebook/Рустем Умєров

До коаліції дронів вже приєдналися вісім країн

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Facebook про результати 19-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Як зазначив Умєров, вони провели «плідні переговори в межах коаліції можливостей».

За словами глави Міноборони, українську ППО буде посилено як «системами, так і ракетами до них».

«Офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство», – додав міністр.

Ще однією з ключових тем засідання«Рамштайн» стало питання артилерійських систем і снарядів, зокрема їх спільне виробництво.

Також йшлося про надання винищувачів F-16 для України

«Йдемо за графіком у межах всіх домовленостей з партнерами», – написав очільник Міноборони.

Крім того, міністр оборони анонсував збільшення кількості дронів.

«Підсилюємо взаємодію з партнерами щодо безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія», – зауважив він.

До слова, Умєров повідомив, що 20 країн офіційно приєдналися до програми розмінування України.

Нагадаємо, сьогодні відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно вперше проходило за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

До слова, під час попереднього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: безпілотник Рустем Умєров Олександр Сирський боєприпаси війна

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