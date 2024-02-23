Ворог намагається прорвати оборону на Мар’їнському напрямку – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 лютого

Триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 лютого.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п'ять спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

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На Запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив п'ять спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління БпЛА противника.