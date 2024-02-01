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Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP
Критично важливі товари продовжують надходити до Росії через треті країни
фото з відкритих джерел

Російська компанія імпортувала обладнання на суму понад $20 млн, виготовлене на Тайвані

Попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА. Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post.

«Від січня 2023 року (російська – «Главком») компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад $20 млн, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США», – зауважує видання із посиланням на торговельну й податкову документацію.

Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, в тому числі у виробництві зброї. Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, в той час як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

Видання також зазначає, що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів у РФ.

«Ці поставки підкреслюють, що, попри режим глобальних обмежень під проводом США, який є одним із наймасштабніших в історії, російська оборонна промисловість залишалася міцною», – зауважує видання.

Частково це відбувається через наявність так званих «лазівок», а також несуворого дотримання санкцій. Крім того, критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в санкціях. У тому числі як у цьому випадку.

Нагадаємо, російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 км та вагу бойової частини 800 кг.

Попри жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів ($37 млрд), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році.

До слова, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Читайте також: Що не так з антиросійськими санкціями?
Теги: санкції безпілотник США Тайвань росія

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