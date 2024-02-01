Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP

Російська компанія імпортувала обладнання на суму понад $20 млн, виготовлене на Тайвані

Попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА. Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post.

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«Від січня 2023 року (російська – «Главком») компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад $20 млн, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США», – зауважує видання із посиланням на торговельну й податкову документацію.

Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, в тому числі у виробництві зброї. Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, в той час як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

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Видання також зазначає, що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів у РФ.

«Ці поставки підкреслюють, що, попри режим глобальних обмежень під проводом США, який є одним із наймасштабніших в історії, російська оборонна промисловість залишалася міцною», – зауважує видання.

Частково це відбувається через наявність так званих «лазівок», а також несуворого дотримання санкцій. Крім того, критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в санкціях. У тому числі як у цьому випадку.

Нагадаємо, російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 км та вагу бойової частини 800 кг.

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Попри жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів ($37 млрд), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році.

До слова, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.