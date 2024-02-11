Росіяни застосовують «розумні дрони»: фахівець пояснив, у чому їхня перевага
БпЛА, оснащені машинним зором, можуть виявляти і відстежувати рухомі об'єкти, долаючи великі відстані
Російські війська застосовують на фронті так звані «розумні дрони» з машинним зором. Про це заявив експерт у галузі радіотехнологій, український військовий Сергій Бескрестнов із позивним Флеш в ефірі телемарафону.
За його словами, вперше такий дрон зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому. Основна перевага цих БпЛА в тому, що вони здатні вражати цілі, обходячи системи радіоелектронної боротьби.
«Росіяни намагалися атакувати катер нашої морської піхоти і не могли це зробили, бо він був перекритий засобами РЕБ. І вони запустили тестовий зразок такого дрону з машинним зором, який навівся і уразив», − сказав Бескрестнов.
Він зауважив, що БпЛА, оснащені машинним зором, можуть виявляти і відстежувати рухомі об'єкти, долаючи великі відстані. Крім того, вони не зважають на потенційну «втрату зображення», спричинену радіоелектронною боротьбою.
Унаслідок цього зменшуються вимоги до пілотів, яким тепер не обов’язково бути професіоналами. Достатньо вміти підняти безпілотник, довести його до цілі і зафіксувати її, а після цього дрон сам зможе долетіти і атакувати.
Він підкреслив, що машинний зір відрізняється від штучного інтелекту, який включає нейронні мережі з можливістю навчання. Бескрестнов зазначив, що пройдуть десятиліття, перш ніж штучний інтелект зможе самостійно керувати безпілотниками в бою.
Нагадаємо, за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.
За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.
Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України
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