Росіяни застосовують «розумні дрони»: фахівець пояснив, у чому їхня перевага

Уперше «розумний дрон» зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому

БпЛА, оснащені машинним зором, можуть виявляти і відстежувати рухомі об'єкти, долаючи великі відстані

Російські війська застосовують на фронті так звані «розумні дрони» з машинним зором. Про це заявив експерт у галузі радіотехнологій, український військовий Сергій Бескрестнов із позивним Флеш в ефірі телемарафону.

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За його словами, вперше такий дрон зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому. Основна перевага цих БпЛА в тому, що вони здатні вражати цілі, обходячи системи радіоелектронної боротьби.

«Росіяни намагалися атакувати катер нашої морської піхоти і не могли це зробили, бо він був перекритий засобами РЕБ. І вони запустили тестовий зразок такого дрону з машинним зором, який навівся і уразив», − сказав Бескрестнов.

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Він зауважив, що БпЛА, оснащені машинним зором, можуть виявляти і відстежувати рухомі об'єкти, долаючи великі відстані. Крім того, вони не зважають на потенційну «втрату зображення», спричинену радіоелектронною боротьбою.

Машинний зір – це можливість технологічного виробу здійснювати аналіз зображень для виконання завдань. У найбільш вдосконаленому варіанті ця технологія дозволяє без участі людини знаходити й розпізнавати об'єкти, відстежувати і класифікувати їх.

Унаслідок цього зменшуються вимоги до пілотів, яким тепер не обов’язково бути професіоналами. Достатньо вміти підняти безпілотник, довести його до цілі і зафіксувати її, а після цього дрон сам зможе долетіти і атакувати.

Він підкреслив, що машинний зір відрізняється від штучного інтелекту, який включає нейронні мережі з можливістю навчання. Бескрестнов зазначив, що пройдуть десятиліття, перш ніж штучний інтелект зможе самостійно керувати безпілотниками в бою.

Нагадаємо, за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

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За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України