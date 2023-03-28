Загинув польський волонтер, який потрапив під обстріл у Костянтинівці
Медики десять днів боролися за життя іноземця
27 березня у столичній клініці помер польський волонтер Марек, який зазнав поранення під час ворожого обстрілу Костянтинівки на Донеччині 16 березня. Про це повідомили в польській ініціативі допомоги Nehemiasz.
«Четвер 16.03. Варварський обстріл торкнувся його, його друга та ще чотирьох мирних жителів під час доставки гуманітарної допомоги на трасі Констянтинівка – Часів Яр. Незважаючи на швидку евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які боролися за його життя під час кількох багатогодинних операцій, Марек помер сьогодні (27 березня – ред.) вранці в клініці Києва», – йдеться в повідомленні.
У Nehemiasz додали, що Марек допомагав Україні з осені 2022 року. Брав участь у підготовці поїздок, контактах з українською стороною та активній участі в них. Був в Ірпіні, Фастові, Запорізькій та Донецькій областях.
Як повідомлялося, 16 березня російські загарбники обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ «Ураган» та поранили шість людей.
Було поранено шістьох цивільних, серед них іноземний волонтер.
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