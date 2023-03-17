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В Одесі місцева влада намагається закрити волонтерський центр Гончаренка: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Одесі місцева влада намагається закрити волонтерський центр Гончаренка: деталі
Охорона видавництва «Чорномор'я» не пропускала волонтерів в будівлю центру
скріншот відео

17 березня охоронці приватної охоронної компанії заблокували вхід до волонтерського центру

Волонтерів «Гончаренко центру» в Одесі, які від початку повномасштабного російського вторгнення допомагають українській армії, не пропускали у будівлю видавництва «Чорномор’я», де вони орендують приміщення для волонтерської діяльності. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

У центрі щодня працювало понад 40 волонтерів, які плели сітки для фронту, збирали і видавали гуманітарку, допомагали переселенцям. 

Проте, за словам Геращенко, «Слуги Народу» Діденко та замоблради депутат від ОПЗЖ Шкаровський наслали на Центр тітушню, яка не пускає волонтерів і навіть не дає забрати маскувальні сітки, які сьогодні мали піти на фронт».

Як повідомляє «Думська», 16 березня у будівлі було встановлено турнікет, а тепер охорона відмовляється пропускати волонтерів, не пояснюючи причин. При цьому директор видавництва, де Центр орендує приміщення, відмовилася спілкуватися з журналістами. Оренда приміщення оплачена офіційно до 1 квітня, але, незважаючи на це, представників центру вже сьогодні не пускали до будівлі.

В Одесі місцева влада намагається закрити волонтерський центр Гончаренка: деталі фото 1
фото: Думська

«Розцінюємо ці дії одеської влади як тиск на опозиційного депутата, пов’язаний виключно з приналежністю Олексія до «Європейської Солідарності» та його чіткої проукраїнської, проєвропейської позиції», – написала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що засновником волонтерського центру є народний депутат України від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко. 

Виселити волонтерський центр з будівлі вирішила Одеська облрада після скандальної сесії, на якій більшість депутатів (здебільшого «слуги» та ОПЗЖ) відмовилися підтримувати ініціативу «Європейської Солідарності» з ліквідації посади третього заступника голови зборів, яку наразі обіймає представник колишньої ОПЗЖ Вадим Шкаровський.

Волонтерам не давали навіть забрати особисті речі. Адміністрація поставила додаткову охорону біля турнікетів, проте волонтери викликали поліцію і попросили розібратися з представниками приватної охорони, яка незаконно не пускала волонтерів у приміщення.

Згодом волонтери прорвалися до приміщення і продовжили плести маскувальні сітки.

Олексій Гончаренко написав, що «Гончаренко центр Одеса відбив напад тітушок! Вони потікали! Друзі, дякую всім, хто допоміг як на місці, так і в мережі – ви сила!». Гончаренко також закликав депутатів Одеської міської ради «запам’ятати це назавжди».

Нагадаємо, що нещодавно заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів після того, як у соцмережах 9 березня з'явилося відео, де він танцює під пісні виконавців з Росії

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільників Хмельницької, Луганської та Одеської ОВА.

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Теги: Одеса місцева влада Ірина Геращенко Олексій Гончаренко напад Одеська облрада охорона оренда

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