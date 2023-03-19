Окупанти поранили чеського медика-волонтера

У чеха - стан вкрай важкий

На сході України зазнав важких поранень чеський волонтер, який у рамках проєкту Phoenix («Фенікс») допомагав з лікуванням українських військових на передовій. Волонтера транспортують додому в Чехію, повідомляється на сторінці проєкту у Фейсбуці.

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«Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі зазнав осколкових поранень. На даний момент його стан стабілізований, але ситуація важка і прогнозувати подальший розвиток подій неможливо. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на батьківщину», – йдеться у дописі.

Зазначається, що постраждалий є одним із важливих членів команди «Фенікс», який лише в ході останньої поїздки врятував 25 людей.

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До слова, упродовж доби 18 березня російська армія атакувала якнайменше 13 міст і сіл прикордоння на Харківщині, жінка дістала поранення.