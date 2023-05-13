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Нічна атака: РФ запустила по Україні два десятки дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака: РФ запустила по Україні два десятки дронів
Для ударів по Україні Росія використовує іранські дрони Shahed-136/131
фото з відкритих джерел

На різних напрямках знищено 17 дронів Shahed

Опівночі 13 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131. Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Нічна атака: РФ запустила по Україні два десятки дронів фото 1

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу «Ланцет». Тактичною авіацією Повітряних сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Крім того, Росія запустила дрони по Києву та Київській області. Під час повітряної тривоги, яка в Києві та області тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси Shahed. Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені, повідомила КМВА.

Також уночі вибухи прогриміли в Миколаєві.

Теги: безпілотник війна росія ЗСУ

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