Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті

ЗСУ тримають оборону в районі «Літак»

У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор», – заявила Маляр.

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Нагадаємо, у Бахмуті жорстокі бої ідуть за кожен метр українського міста-фортеці.

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