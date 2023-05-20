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Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
ЗСУ залишаються в Бахмуті
фото з відкритих джерел

ЗСУ тримають оборону в районі «Літак»

У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор», – заявила Маляр.

Раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута.

Нагадаємо, у Бахмуті жорстокі бої ідуть за кожен метр українського міста-фортеці.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

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Теги: Міноборони літак

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