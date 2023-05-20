Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
ЗСУ тримають оборону в районі «Літак»
У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор», – заявила Маляр.
Раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута.
Нагадаємо, у Бахмуті жорстокі бої ідуть за кожен метр українського міста-фортеці.
Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.
Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.
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