Чому Україна замовчує початок контрнаступу: роз'яснення CNN

Цілком можливо, що світ дізнається про початок контрнаступу лише тоді, коли з'являться його перші відчутні результати

Затримка з оголошенням про початок штурму є тактикою, а не результатом хаосу. Плутанина навколо операції є спланованою. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що враховуючи обсяг техніки, порад і тренувань, які США і НАТО вклали в цю операцію – а високопоставлений американський чиновник нещодавно заявив Конгресу, що США навчали Київ, як «здивувати» – можна припустити, що ця затримка з оголошенням про початок штурму є тактикою, а не результатом українського хаосу, дезорганізації і відносно вологого квітня, який робить землю надто м'якою.

«Оголошення про початок операції – це повністю справа президента України Володимира Зеленського. Оголосити, що операція розпочалася, і годинник одразу ж почне цокати на перші результати. Скажіть, що вона ще не розпочалася, і будь-які зростаючі втрати, яких зазнає Росія, є лише наслідком звичайного виснаження сил на фронті», – зазначає видання.

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CNN припускає, що цілком можливо, що світ дізнається про початок контрнаступу лише тоді, коли з'являться його перші відчутні результати.

«Багато з того, що відбувається, не виноситься на публіку. Мета цієї плутанини, очевидно, полягає в тому, щоб вивести Москву з рівноваги, щоб вона не могла оцінити, чи є кожна нова атака українських сил «справжньою», чи це просто чергова проба сил», – додають аналітики.

Видання визнає, що Києву досі вдавалося тримати в таємниці свої наміри, підготовку та будь-які можливі фальстарти. Українцям вистачає терпіння і здатності тримати свій план у таємниці, щоб методично його реалізовувати. Москва, натомість, продемонструвала свою дисфункціональність у повному обсязі. Це матиме життєво важливе значення в найближчі тижні: Москва, схоже, дуже погано обробляє погані новини, причому публічно.

Удари по конкретних і важливих російських цілях в глибині окупованої території можуть прискоритися і стати більш жорстокими, як у випадку з ракетними ударами по Луганську.

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«Повномасштабна атака на ослаблені позиції росіян – де ланцюги постачання, командування і моральний дух, ймовірно, слабкі – може бути здійснена Києвом у будь-який момент. У той час як суперечливі повідомлення Москви, можливо, свідчать про рідкісні ознаки внутрішніх розбіжностей, повідомлення Києва є ознакою цілеспрямованості і рішучості», – підсумували в CNN.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.