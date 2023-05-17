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У Бахмуті військовий зіграв на піаніно під час обстрілів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бахмуті військовий зіграв на піаніно під час обстрілів (відео)
фото скріншот відео

На тлі музики звучать постріли, видно потрощені приміщення

Державна прикордонна служба оприлюднила відео, у якому український військовослужбовець грає мелодію на піаніно у місті Бахмут під звуки вибухів.

На відео видно, як український захисник у повному екіпіруванні грає на піаніно у зруйнованій через ворожі обстріли будівлі у Бахмуті.

На тлі музики звучать постріли, видно потрощені приміщення.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни вирішили посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута попри те, що Україна зосередилася там на локальних контратаках. На думку аналітиків, військове командування РФ протягом останніх тижнів, імовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних дій.

Однак постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми, певно, підірвуть більш масштабні зусилля росіян. 

Також повідомлялося, що українські військові звільнили від окупантів приблизно 20 км² у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті. 

Теги: відео Бахмут музика

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