Захисники знищили ворожий літак Су-30СМ над Чорним морем (відео)

Вартість збитго винищувача становить орієнтовно 50 мільйонів доларів

Українські розвідники у Чорному морі знищили російський літак Су-30СМ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку Військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

«Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько п’ятої ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ», – розповіли розвідники.

Зазначається, що вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

💥💥Розвідники ГУР Міноборони України підтвердили знищення у Чорному морі російського Су-30СМ влучанням з ПЗРК



☝️ Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки в окупованому Криму. pic.twitter.com/vj7phKRrsX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 вересня неподалік тимчасово окупованого Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ.

Нагадаємо, у червні на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, сили оборони уразили багатоцільовий винищувач росіян Су-57.