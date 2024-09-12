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Захисники знищили ворожий літак Су-30СМ над Чорним морем (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Захисники знищили ворожий літак Су-30СМ над Чорним морем (відео)
Ворожий винищувач Су-30СМ під прицілом нашої розвідки
скріншот відео ГУР

Вартість збитго винищувача становить орієнтовно 50 мільйонів доларів

Українські розвідники у Чорному морі знищили російський літак Су-30СМ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку Військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

«Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько п’ятої ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ», – розповіли розвідники.

Зазначається, що вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 вересня неподалік тимчасово окупованого Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ.

Нагадаємо, у червні на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, сили оборони уразили багатоцільовий винищувач росіян Су-57.

Теги: Крим винищувач Чорне море літак

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