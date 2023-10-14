Мережею шириться відео з фейковою вуличною рекламою про Україну та Ізраїль

Насправді такої реклами в Нью-Йорку немає

Ворожі TG-канали поширюють відео з фейковою вуличною рекламою в Нью-Йорку, яка нібито закликає підтримувати Україну, а не Ізраїль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

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Зокрема, відео супроводжується наступним дописом: «У Нью-Йорку від незадоволених українців з’явилася реклама: «Допомога євреям = спалювання грошей».

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Насправді такої реклами в Нью-Йорку немає, а саме відео було зняте місяць тому YouTube-каналом The NYC Walking Show, де автор проводив віртуальну екскурсію вулицями Нью-Йорка.

«Подібний фейк – це чергова спроба роспропаганди дискредитувати Україну, маніпулюючи конфліктом на Близькому Сході», – ідеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, підконтрольні Кремлю ЗМІ поширюють нібито обкладинку нового випуску французького журналу Charlie Herbo із заголовком «Вибач нам, Ізраїль! Ми вірили, що наша зброя так і залишиться в Україні», натякаючи на те, що українська зброя буцімто опинилася в руках бойовиків із ХАМАСу.

Кілька днів тому ворожі TG-канали поширювали відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем начебто за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

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Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.