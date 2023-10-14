Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мережею шириться відео з фейковою вуличною рекламою про Україну та Ізраїль

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мережею шириться відео з фейковою вуличною рекламою про Україну та Ізраїль
Подібний фейк – це чергова спроба роспропаганди дискредитувати Україну, маніпулюючи конфліктом на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Насправді такої реклами в Нью-Йорку немає

Ворожі TG-канали поширюють відео з фейковою вуличною рекламою в Нью-Йорку, яка нібито закликає підтримувати Україну, а не Ізраїль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

Зокрема, відео супроводжується наступним дописом: «У Нью-Йорку від незадоволених українців з’явилася реклама: «Допомога євреям = спалювання грошей».

Насправді такої реклами в Нью-Йорку немає, а саме відео було зняте місяць тому YouTube-каналом The NYC Walking Show, де автор проводив віртуальну екскурсію вулицями Нью-Йорка.

«Подібний фейк – це чергова спроба роспропаганди дискредитувати Україну, маніпулюючи конфліктом на Близькому Сході», – ідеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, підконтрольні Кремлю ЗМІ поширюють нібито обкладинку нового випуску французького журналу Charlie Herbo із заголовком «Вибач нам, Ізраїль! Ми вірили, що наша зброя так і залишиться в Україні», натякаючи на те, що українська зброя буцімто опинилася в руках бойовиків із ХАМАСу. 

Кілька днів тому ворожі TG-канали поширювали відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем начебто за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.

Теги: Ізраїль реклама відео Місяць

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. дол.
Фейкові посадовці «продавали» посаду ректора одного з Вінницьких університетів
12 жовтня, 14:25
Росія поширює нові фейки, прикриваючись західними ЗМІ
Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу
Вчора, 14:30
Скріншот із відео нібито з українською зброєю
Росіяни розганяють фейк про українську зброю у ХАМАСу, Міноборони відповіло
8 жовтня, 17:59

Події в Україні

Удар по ринку в Херсоні: влада показала наслідки
Удар по ринку в Херсоні: влада показала наслідки
Мережею шириться відео з фейковою вуличною рекламою про Україну та Ізраїль
Мережею шириться відео з фейковою вуличною рекламою про Україну та Ізраїль
Росіяни серед дня вдарили по ринку у Херсоні
Росіяни серед дня вдарили по ринку у Херсоні
Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів
Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів
Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди
Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
64K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
17K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
17K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
12K
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
9644
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту