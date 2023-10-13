Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу

Цього разу російські пропагандисти намалювали фейкову обкладинку французького журналу

Підконтрольні Кремлю ЗМІ поширюють нібито обкладинку нового випуску французького журналу Charlie Herbo із заголовком «Вибач нам, Ізраїль! Ми вірили, що наша зброя так і залишиться в Україні», натякаючи на те, що українська зброя буцімто опинилася в руках бойовиків із ХАМАСу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У відомстві зазначають, що насправді випуску з такою обкладинкою не існує, про що свідчать сторінки видання в соціальних мережах. Більше того, фейкова обкладинка датується 12 жовтня 2023 року, тоді як останній випуск журналу вийшов 11 жовтня 2023 року під номером 1629, а на фейковій обкладинці номер випуску вказаний 1630.

«Цей фейк є продовженням дезінформаційної кампанії ворога під назвою «Українська зброя в руках ХАМАСу». Поширюючи фейки від імені іноземних видань, ru-пропаганда намагається надати їм більшої достовірності», – йдеться в повідомленні.

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Кілька днів тому ворожі TG-канали поширюють відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем начебто за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.