Росіяни розганяють фейк про українську зброю у ХАМАСу, Міноборони відповіло

Росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС, вважає Міноборони України

Російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно розганяють фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України. Зокрема, зазначається, що під Ашкелоном ізраїльські солдати заарештували бойовиків, у яких нібито знайшли чи то українські протитанкові гранатомети (РПГ-7), чи то гранати до них (деталі «легенди» пропагандисти очевидно не узгодили). На зброї нібито були мітки «українського підрозділу із Мукачева Закарпатської області».

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В Міноборони України прокоментували цей російський фейк.

«Російські пропагандисти поширюють відео, на якому, начебто, представники терористичного угрупування ХАМАС демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння. Відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів», – йдеться в повідомленні Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.

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Наголошується, що західні партнери України пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з РФ.

Military Media Center припускає, що відео нашвидкоруч зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

«Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами», – зазначають у Центрі.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

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Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.