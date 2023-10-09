Росіянин хотів показати, що ХАМАС воює зброєю з України: вийшло лише зганьбитися

Руденко видав знищення російського танка за підрив ізраїльської «Меркави»

Російський військкор Андрій Руденко спробував поширити в соцмережах фейк про те, що Україна продала зброю палестинським бойовикам. Також він захотів посміятися з єврейських військових, але вийшло посміятися лише з російських. Про це розповів журналіст Денис Казанський.

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Український журналіст помітив, що Руденко знайшов в наших телеграм-каналах відео знищення російського танка Т-90М «Прорив», видав його за підрив ізраїльської «Меркави» та в результаті познущався із загибелі своїх же танкістів.

«І все це заради брехливого вкиду про те, що ХАМАС нібито воює зброєю з України. Воістину, немає нічого жалюгіднішого та ганебнішого, ніж російський військкор», – пише Казанський.

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Зазначимо, пропаганда Кремля поширює ІПСО про те, що палестинські бойовики нібито воюють зброєю з України. Про це заявив військовий експерт, полковник Петро Черник.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.