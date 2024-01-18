Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закликав до повалення влади та поширював фейки: справу Азарова передано до суду

Христина Петренко
glavcom.ua
Закликав до повалення влади та поширював фейки: справу Азарова передано до суду
Прокурори Офісу Генерального прокурора до суду скерували обвинувальний акт
Фото: Офіс Генерального прокурора

Експрем'єр-міністр здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією

Експрем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього Прем’єр-міністра України. Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)», – йдеться у повідомленні. 

Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією.

Зазначається, що колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

«У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію», – додали у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Служба безпеки України.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

Читайте також: Азаров на російському ТБ став експертом з української мови
 

 

Теги: прокурор Микола Азаров розслідування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа
26 грудня, 2023, 03:00
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України
3 сiчня, 00:20
Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень
Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень
19 грудня, 2023, 21:21
США планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення
Кірбі повідомив, коли Сенат США може схвалити допомогу Україні
20 грудня, 2023, 20:51
Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
10 сiчня, 19:14
Зеленський та Сунак підписали «Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії»
Ультиматум для Росії. Що передбачає безпекова угода між Києвом і Лондоном
12 сiчня, 17:44
Фіцо заявив, що підтримує Орбана у блокуванні €50 млрд для України
Ще одна країна ЄС підтримала блокування Орбаном €50 млрд для України
16 сiчня, 22:15
Путін прокоментував можливості переговорів з Україною
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
16 сiчня, 18:31
Президент України Володимир Зеленський
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
Вчора, 23:31

Події в Україні

Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала
Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала
В окупованому Криму стався блекаут (відео)
В окупованому Криму стався блекаут (відео)
Закликав до повалення влади та поширював фейки: справу Азарова передано до суду
Закликав до повалення влади та поширював фейки: справу Азарова передано до суду
Вода дісталась будинків: внаслідок паводку на заході України затопило село (відео)
Вода дісталась будинків: внаслідок паводку на заході України затопило село (відео)
Скандал у Дніпровському театрі: директор закладу напав на актора
Скандал у Дніпровському театрі: директор закладу напав на актора
Залужний опублікував звернення через роковини авіакатастрофи у Броварах
Залужний опублікував звернення через роковини авіакатастрофи у Броварах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду
30K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
28K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
15K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
8169
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»
7031
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua