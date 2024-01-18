Закликав до повалення влади та поширював фейки: справу Азарова передано до суду
Експрем'єр-міністр здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією
Експрем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. Про це інформує Офіс генерального прокурора.
«Прокурори Офісу Генерального прокурора до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього Прем’єр-міністра України. Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією.
Зазначається, що колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.
«У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію», – додали у відомстві.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Служба безпеки України.
Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.
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