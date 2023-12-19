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Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень
фото з відкритих джерел

У Сенаті США між республіканцями і демократами  точаться палкі дискусії щодо фінансової підтримки України 

Сенат Конгресу США, ймовірно, перенесе схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє The Guardian.

Лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

«Я сподіваюся, що вони підготують текст, сядуть, засукають рукава і закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні», – сказав сенатор Дік Дурбін.

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл сказав, що учасники процесу «досягають повільного і стабільного прогрессу».

Нагадаємо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні.

Як повідомлялося, що у Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року. 

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Теги: Сенат США США гуманітарна допомога Україна

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