Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)

Путін вважає, що «усі розуміють, що Росія не відмовиться» від окупованих українських територій

Росію нічого не змусить «відмовитися від тих завоювань, які вони реалізували за останні півтора року». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу.

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Зокрема, Путін прокоментував можливості переговорів з Україною. За його словами, «усі розуміють, що Росія не відмовиться» від окупованих українських територій.

«Що стосується цього переговорного процесу. Спроба змусити переконати нас відмовитися від тих завоювань, що ми реалізували за останні півтора року. Ну це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо. І вони, керівництво України і західні еліти. Всі розуміють», – заявив російський диктатор.

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Нагадаємо, президент України не уявляє переговорів з Путіним чи російською стороною.

Зокрема, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вкрав у всього світу 13 років миру.