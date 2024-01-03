Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України

У питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі

Країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Міністр вказав, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України. За його словами, Україна активно намагалася прискорити роботу партнерів над цією ініціативою починаючи з 2023 року. Це стане одним із головних завдань у поточному році.

«Тепер ми на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто, мають бути створені єдині правила для країн ЄС та G7», – уточнив Кулеба.

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Глава МЗС роз'яснив, що третій етап – передача російських активів Україні – розпочнеться після схвалення відповідної правової рамки.

У міністра також запитали, коли саме розпочнеться процес конфіскації активів РФ на користь України.

«Це 2024 рік. Скажу так, коли приймуть, тоді і запрацює. Восени минулого року ми були далеко від прийняття цієї рамки, а зараз на рівні G7 і ЄС обговорюється схвалення конкретних норм. Ми наблизилися до створення цього правового регулювання для передачі російських активів», – відповів Кулеба.

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

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Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора. Про це заявив економіст з Інституту перехідної економіки Банку Фінляндії Іїкка Корхонен.

Іїкка Корхонен прокоментував дані міжнародного депозитарію Euroclear про те, що за 9 місяців 2023 року відсотковий дохід на російські активи сягнув майже 3 млрд євро. За словами фінського економіста, ЄС шукає «ідеальне рішення» щодо використання заморожених російських коштів, тобто щоб воно не могло бути скасовано в суді, оскільки деякі російські підприємці вже змогли зняти санкції щодо власних коштів у судовому порядку.