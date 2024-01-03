Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

У питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі

Країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Міністр вказав, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України. За його словами, Україна активно намагалася прискорити роботу партнерів над цією ініціативою починаючи з 2023 року. Це стане одним із головних завдань у поточному році.

«Тепер ми на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто, мають бути створені єдині правила для країн ЄС та G7», – уточнив Кулеба.

Глава МЗС роз'яснив, що третій етап – передача російських активів Україні – розпочнеться після схвалення відповідної правової рамки.

У міністра також запитали, коли саме розпочнеться процес конфіскації активів РФ на користь України.

«Це 2024 рік. Скажу так, коли приймуть, тоді і запрацює. Восени минулого року ми були далеко від прийняття цієї рамки, а зараз на рівні G7 і ЄС обговорюється схвалення конкретних норм. Ми наблизилися до створення цього правового регулювання для передачі російських активів», – відповів Кулеба.

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора. Про це заявив економіст з Інституту перехідної економіки Банку Фінляндії Іїкка Корхонен.

Іїкка Корхонен прокоментував дані міжнародного депозитарію Euroclear про те, що за 9 місяців 2023 року відсотковий дохід на російські активи сягнув майже 3 млрд євро. За словами фінського економіста, ЄС шукає «ідеальне рішення» щодо використання заморожених російських коштів, тобто щоб воно не могло бути скасовано в суді, оскільки деякі російські підприємці вже змогли зняти санкції щодо власних коштів у судовому порядку.

Теги: міністр податки санкції Бельгія фінансування Україна Дмитро Кулеба правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан блокує допомогу Україні
Про гроші для України. Дуже проста арифметика
13 грудня, 2023, 14:04
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
12 грудня, 2023, 14:58
Європейська комісія вже отримала пропозиції щодо нового пакету санкцій
Офіс президента заявив про розробку спільно з ЄС 13-го пакету санкцій проти РФ
19 грудня, 2023, 14:41
Незважаючи на низький морально-психологічний стан, росіяни навчаються веденню війни
«Росіяни гарно вчаться». Тарнавський розповів, що змінилося у поведінці окупантів
27 грудня, 2023, 12:46
Представники Держдепу США увійшли в міжвідомчу команду Ukraine Deal Team
Держдеп США направить до України радника для боротьби з корупцією
7 грудня, 2023, 06:24
Зеленський дав інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ
Допомога Україні від США. Зеленський зробив обнадійливу заяву
11 грудня, 2023, 15:51
Через 15 років населення України може становити 30 млн осіб
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
16 грудня, 2023, 01:24
Дмитро Кулеба вперше публічно звернувся до своєї обраниці Світлани Павелецької
Кулеба замилував фото з коханою і привітав її з днем народження
10 грудня, 2023, 17:06
Україна скоротила всі капітальні видатки держбюджету
Україна зменшила потребу в зовнішній фіндопомозі на 2024 рік
20 грудня, 2023, 13:42

Політика

Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України
Кулеба відповів, коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України
Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні
Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні
Шольц може достроково піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника
Шольц може достроково піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника
До БРІКС вступили ще п’ять країн
До БРІКС вступили ще п’ять країн
Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
Макрон потрапив у скандал через деталь у новорічному зверненні
Макрон потрапив у скандал через деталь у новорічному зверненні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
57K
Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку
44K
Як росіяни брали Україну 106 років тому. Чи вчить нас чогось історія?
18K
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
16K
Масована ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про влучання
15K
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Вчора, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
1 сiчня, 07:28

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua