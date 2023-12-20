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Кірбі повідомив, коли Сенат США може схвалити допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кірбі повідомив, коли Сенат США може схвалити допомогу Україні
США планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Було досягнуто деякого прогресу, я не забігатиму вперед, але нам доведеться подивитися розвиток подій» 

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За словами американського чиновника, Білий дім досяг на переговорах із представниками Республіканської партії прогресу у питанні боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою, що дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.

«Було досягнуто деякого прогресу, я не забігатиму вперед, але нам доведеться подивитися розвиток подій», – сказав він.

Також Кірбі звернув увагу, що влада США планує надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення про виділення додаткового фінансування.

У цьому контексті він наголосив на важливості голосування в Сенаті по цьому питанні «якнайшвидше».

Кірбі припустив, що ухвалення відповідного рішення американськими законодавцями «відбудеться приблизно в січні».

Як повідомлялося, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

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Теги: фінансування Пентагон Сенат США війна Україна

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