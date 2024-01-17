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Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Україна потребує амбітної, активної перспективи»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішній Ставці верховного головнокомандувача, що відбулася після проведення у швейцарському Давосі міжнародного економічного форуму, обговорили дії на стратегічному рівні, зокрема перспективи для збереження ініціативи за Україною. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, був «стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року».

«Не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими», – наголосив він.

Також Зеленський розповів, що сьогодні провів окрему нараду з міністром оборони.

«Готуємо більше сили для нашої держави», – зазначив Зеленський.

Крім того, на Ставці обговорювали оперативну актуальну ситуацію на фронті

«Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону», - розповів президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація. 

Нагадаємо, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: ворог президент Україна Володимир Зеленський

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