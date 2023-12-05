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Замість Святого Миколая татарський Киш Бабай: росіяни вводять нові свята на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замість Святого Миколая татарський Киш Бабай: росіяни вводять нові свята на окупованих територіях
Сучасний Киш Бабай є татарським аналогом радянського Діда Мороза
фото з відкритих джерел

У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники намагаються позбутися українських традицій, нав’язуючи місцевим жителям своїх героїв. Так, у Старобільську Луганської області окупанти вирішили скасувати в усіх навчальних закладах святкування Дня Святого Миколая. Про це днями повідомив голова місцевої ОВА Артем Лисогор.

За його словами, причиною цього стало те, що це свято нібито «суто українське», тож дітей там тепер розважатимуть взимку зовсім інші персонажі.

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«У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід. Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини», – розповів Лисогор.

Голова місцевої ОВА зазначив, що один такий персонаж  вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з  регіону.

Сучасний Киш Бабай є татарським аналогом радянського Діда Мороза, який зі свого боку був списаний зі Святого Миколая. При цьому у РФ він не єдиний. Так, наприклад, у росіян також є бурятський Сагаан Убен і навіть «герой-патріот», Всесвітній козачий Дід Мороз, що вже звучить як діагноз.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій.

Теги: окупанти путін диктатор свято росіяни Луганщина діти

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