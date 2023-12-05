Замість Святого Миколая татарський Киш Бабай: росіяни вводять нові свята на окупованих територіях

У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники намагаються позбутися українських традицій, нав’язуючи місцевим жителям своїх героїв. Так, у Старобільську Луганської області окупанти вирішили скасувати в усіх навчальних закладах святкування Дня Святого Миколая. Про це днями повідомив голова місцевої ОВА Артем Лисогор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, причиною цього стало те, що це свято нібито «суто українське», тож дітей там тепер розважатимуть взимку зовсім інші персонажі.

10 фото На весь екран



















«У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід. Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини», – розповів Лисогор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова місцевої ОВА зазначив, що один такий персонаж вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з регіону.

Сучасний Киш Бабай є татарським аналогом радянського Діда Мороза, який зі свого боку був списаний зі Святого Миколая. При цьому у РФ він не єдиний. Так, наприклад, у росіян також є бурятський Сагаан Убен і навіть «герой-патріот», Всесвітній козачий Дід Мороз, що вже звучить як діагноз.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій.