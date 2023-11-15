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Звільнення Фаріон та окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ. Головне за 15 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Звільнення Фаріон та окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
фото з відкритих джерел

Ексдепутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки»

Окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ, Фаріон звільнено з «Львівської політехніки», у Києві комунальники демонтували пам'ятник Пушкіну. «Главком» склав добірку новин 15 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Університет Поплавського допомагає чоловікам не йти на фронт – розслідування

Київський університет культури, засновником якого є педагог та співак Михайло Поплавський, допомагає військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення чоловіки призовного віку почали частіше вступати до університету. Згідно зі статистикою Міністерства освіти, їх кількість зросла на 100 тис. порівняно з минулими роками.

Журналісти Bihus.Info провели власний експеримент та під виглядом потенційних вступників звернулися до Київського університету культури. Вони озвучили працівникам навчального закладу свої наміри вступу – уникнення мобілізації. Проте освітян це не здивувала, й вони охоче взялися консультувати саме з цього питання. 

Фаріон звільнено з «Львівської політехніки»

Ексдепутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Про це повідомило джерело «Главкома» у правоохоронних органах.

«Після відкриття кримінального провадження СБУ Ірина Фаріон отримала неприємні новини із «Львівської політехніки». Скандальну екснардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету», – йдеться в повідомленні.

Привід – порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ

На двох напрямках фронту в Україні російські загарбники застосували хімічну зброю. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямках.

Як зазначають у Deep State, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого «в запасах чимало», і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Мінмолодьспорт оновило список ухилянтів

Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку з більш ніж 300 ухилянтів потрапили футболісти збірної України Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Артем Довбик та Віктор Циганков (обидва «Жирона», Іспанії), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія) та Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

У Києві комунальники демонтували пам'ятник Пушкіну

У Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж.

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Теги: війна окупанти Ірина Фаріон СБУ Михайло Поплавський

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