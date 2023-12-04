Масована нічна атака на Україну: сили ППО працювали в дев’ятьох областях

Знищено керовану авіаційну ракету та 18 «Шахедів»

У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували Україну 23-ма ударними БпЛА Shahed-136/131 з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59», – інформують Повітряні сили.

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Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев’ятьох областях України.

Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 3 грудня запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Відбій загрози для всіх областей оголосили о 4:52.

Станом на 23:18 було зафіксовано дві групи дронів: на півдні Вінниччини – курсом на захід, на півночі Миколаївщини рухалися на північ.

Також було фіксовано БпЛА ворога на межі Черкаської, Вінницької та Київської областей.

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Ворожі дрони рухалися у напрямку Старокостянтинова, Дніпра, Умані.

О 2:22 тривогу почали оголошувати у західних областях. Повідомлялося про рух дронів у напрямку Львова.

Під час тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО.