Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» тимчасово окупованих територій України з РФ
фото з відкритих джерел

Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій

У вівторок, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій. Про це йдеться у відповідному документі.

Зазначається, що Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією.

Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією
Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією
фото: скріншот

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що так зване «возз'єднання» окупованих українських регіонів з Росією засноване на «історичній спільності народів, які проживають на цих територіях».  

Вказується, що закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

До слова, незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.

Теги: росія путін окупація закон свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із червоною доріжкою і парадом: як Кім Чен Ин від’їжджав до Путіна (фото)
Із червоною доріжкою і парадом: як Кім Чен Ин від’їжджав до Путіна (фото)
Сьогодні, 06:20
Росія атакує «Іскандерами» українські міста
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
10 вересня, 15:27
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
7 вересня, 21:17
По світу навесні 2023 року відбулися акції з вимогою не допустити РФ і Білорусь до Олімпіади
Чи будуть російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі: Макрон зробив заяву
7 вересня, 06:34
Європейським країнам необхідно не закуповувати зброю, а підтримувати Україну
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення
5 вересня, 10:10
На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
25 серпня, 16:52
Стефанішина сказала, коли може бути ухвалене рішення про переговори щодо членства України в ЄС
Переговори щодо членства України в ЄС: коли може бути ухвалене рішення
24 серпня, 11:47
Світлана Кормільцина стала жертвою рашистів
Прогулювалися у парку: російська ракета вбила викладачку Чернігівського вишу та її дочку
19 серпня, 16:38
Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
15 серпня, 10:07

Політика

Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
Ердоган продовжує тиснути на Путіна, але уже по телефону
Ердоган продовжує тиснути на Путіна, але уже по телефону
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
Зустріч двох диктаторів. Стало відомо, як Путін підлещуватиметься до Кім Чен Ина
Зустріч двох диктаторів. Стало відомо, як Путін підлещуватиметься до Кім Чен Ина
«Миротворець» Папи Римського відправився до Китаю
«Миротворець» Папи Римського відправився до Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
65K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
11K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8603
Німцям доведеться сильно затягнути паски: прогнози невтішні
7998
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
7825
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту