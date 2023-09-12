Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій

Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій

У вівторок, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій. Про це йдеться у відповідному документі.

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Зазначається, що Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією.

Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією фото: скріншот

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що так зване «возз'єднання» окупованих українських регіонів з Росією засноване на «історичній спільності народів, які проживають на цих територіях».

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Вказується, що закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

До слова, незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.