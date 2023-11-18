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Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times розповіла про побут полонених росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times розповіла про побут полонених росіян
Дехто з полонених періодично намагається інтегрувати у табір російські тюремні «понятія»
фото: The Times

Близько третини всіх військовополонених у таборі – колишні засуджені

Росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці. Про побут військовополонених пишуть журналісти The Times, які побували у найбільшому в Україні таборі для полонених окупантів.

За словами речника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) Петра Яценка, дехто з полонених періодично намагається інтегрувати у табір російські тюремні «понятія».

«Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми кажемо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює».

Також він розповів, що один новоприбулий, який подивився на світлину Бандери і подумав, що це фотографія молодого Путіна.

Близько третини всіх військовополонених у таборі – колишні засуджені.

Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді  держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.

Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь. 

Ще у таборі функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

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Теги: окупанти українці засуджені Україна бібліотека магазин табір Місяць

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