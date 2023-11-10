Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України
Партизани продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України
фото скріншот відео

На потягу росіяни перевозили старі паливозаправники, старі «Камази» для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку

У російському Воронежі партизани виявили ешелон військової техніки, яку окупанти  перекидали до кордону з Україною. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вагонах перевозили старі паливозаправники, старі «Камази» для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.

Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України.

Також повідомлялося, що Росія активно перебазовує компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули два потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.

Теги: росія окупанти росіяни партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Австрії до ексміністерки Карін Кнайсль ставляться негативно
Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
8 листопада, 08:05
На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
7 листопада, 06:54
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
4 листопада, 07:42
Замість сорому, рядові росіяни відчувають піднесення
Росія переживає найкращі часи. І ось чому
28 жовтня, 09:19
Окупанти зазнають втрат у живій силі
Росіяни змушують мешканців окупованих територій здавати кров загарбникам
24 жовтня, 06:35
Перший радянський автомобіль масового виробництва – ГАЗ-АА
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
23 жовтня, 11:08
У тимчасово окупованому Токмаку псевдовлада не виділяє гроші на відновлення будинків місцевому населенню
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку
20 жовтня, 07:28
Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії
Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки
16 жовтня, 19:58
Окупанти масово перекидають піхоту на Авдіївський напрямок
Окупанти масово перекидають піхоту на Авдіївський напрямок
12 жовтня, 14:44

Соціум

Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України
Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України
Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори
Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
У Брянській області застрелено підполковника ФСБ: «Російський добровольчий корпус» показав фото
У Брянській області застрелено підполковника ФСБ: «Російський добровольчий корпус» показав фото
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
Новинський запустив у США та Британії кампанію підтримки Московської церкви
Новинський запустив у США та Британії кампанію підтримки Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
15K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
15K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
11K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
9338
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8617
Хто хоче здати Україну?

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту