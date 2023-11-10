Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України
На потягу росіяни перевозили старі паливозаправники, старі «Камази» для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку
У російському Воронежі партизани виявили ешелон військової техніки, яку окупанти перекидали до кордону з Україною. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на вагонах перевозили старі паливозаправники, старі «Камази» для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.
Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України.
Також повідомлялося, що Росія активно перебазовує компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули два потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.
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