Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Прогрес, Баранівка, Тур’я, Степок Сумської області; Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Надії Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 19 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

Шахтарський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Павлівка, Чарівне Запорізької області.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Львове, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка, Комишани, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.