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165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026
Ситуація на фронті 21 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів – скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6512 дронів-камікадзе та здійснив 2044 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 жовтня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 62 окупанти, 18 поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 66 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА та 136 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Вовчанських Хуторів та у бік Ізбицького. 

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Радьківки.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах Колодязів, Зарічного та у бік Глущенкового, Дерилового й Лиману.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Миколаївки.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Русиного Яру
  • Осикового
  • Довгої Балки
  • Степів
  • Вільного 
165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Водянського
  • Світлого
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Два боєзіткнення тривають. 

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Воскресенки та Тернового.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано чотири атаки окупантів у районах Різдвянки та Гуляйпільського. 

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Приморського.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1701-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Лиман Костянтинівка укриття Генштаб окупанти

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