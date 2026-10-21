165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 21 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів – скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6512 дронів-камікадзе та здійснив 2044 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 жовтня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 62 окупанти, 18 поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 66 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА та 136 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Вовчанських Хуторів та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах Колодязів, Зарічного та у бік Глущенкового, Дерилового й Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Іллінівки

Новоселівки

Русиного Яру

Осикового

Довгої Балки

Степів

Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Красноподілля

Нового Донбасу

Білицького

Ганнівки

Добропілля

Водянського

Світлого

Новогришиного

Сергіївки

Молодецького

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Воскресенки та Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано чотири атаки окупантів у районах Різдвянки та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Приморського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1701-й день повномасштабної війни.