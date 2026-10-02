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Водії знайшли спосіб потрапити на закритий Південний міст

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Водії знайшли спосіб потрапити на закритий Південний міст
Водії почали об'їжджати загородження на Південному мосту
скриншот з відео

Окремі автомобілісти вирішили обійти заборону та проклали собі маршрут повз поліцейські загородження

Окремі водії продовжують заїжджати на закритий Південний міст у Києві, попри встановлені поліцією загородження. Автомобілісти об'їжджають перекриття через розділювальну смугу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Instagram-сторінки pozniaky.

Південний міст наразі закритий для руху автомобільного транспорту та поїздів метро після російських атак. Водночас обмеження не зупинили частину водіїв.

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Автомобілісти заїжджають на розділювальну смугу та таким чином оминають встановлені правоохоронцями загородження, після чого продовжують рух мостом.

Зазначимо, що російські війська 2 жовтня знову атакували Південний міст у Києві. Близько 17:50 міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання.

За його словами, на місце прямували екстрені служби. Інформації про наслідки нового влучання та можливих постраждалих на той момент не було.

Південний міст був закритий після кількох попередніх російських атак. Рух ним обмежили як для автомобільного транспорту, так і для поїздів столичного метрополітену.

Нагадаємо, через наслідки російських атак у Києві виникли серйозні проблеми з транспортним сполученням між двома берегами Дніпра. Через транспортний колапс частина жителів столиці була змушена переходити мости пішки.

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Теги: Київ міст окупанти

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