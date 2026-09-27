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Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію
Затоплена вулиця в Бангкоку після сильних дощів
фото: South China Morning Post

Найскладніша ситуація біля каналів на сході міста, де вода подекуди сягає пояса

За дві доби з 24 вересня у Бангкоку випало майже 300 мм опадів, а влада оголосила зонами стихійного лиха всі 50 районів міста. Про це пише «Главком» із посиланням на АР та The Nation.

Канали не впоралися з потоком

За словами губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта, канали наповнювалися швидше, ніж міські служби встигали їх осушувати. Найскладніше було біля каналів Лат Прао, Правет і Сен Сеп на сході міста.

Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 1
фото: АР

Стихія вийшла на вулиці й проникла в будинки та магазини, подекуди рівень води сягав пояса, а частину автомобілів водії залишили просто на затоплених магістралях. Супермаркети заповнилися людьми, які скуповують продукти.

Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 2
фото: АР

Городян, які можуть не виходити з дому, влада просила лишатися вдома: ситуація змінюється швидко. Тим, кому потрібно їхати, радили оминати цілу низку магістралей: Рамкхамхенг-роуд, Нью-Пхетчабурі-роуд, Еккамай-роуд, Сена Нікхом-1-роуд, Лат-Крабанг-роуд і Вібхаваді-Рангсіт-роуд, починаючи від району Чатучак. Уряд також застеріг жителів кварталів біля каналів перенести майно вище.

Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 3
фото: АР

Що вирішила влада

Спершу режим стихійного лиха запровадили лише в трьох районах. 26 вересня губернатор доручив підготувати рішення для всіх 50, а Reuters і BBC повідомили, що його вже оголосили. Воно дає змогу швидше координувати допомогу й фіксувати збитки: мешканцям радять фотографувати пошкодження до й після повені, щоб згодом подати заявку на допомогу. Міська адміністрація визначила сім напрямів роботи, серед яких:

  • підготовка тимчасових укриттів у школах і незатоплених адміністративних будівлях;
  • мішки з піском у вразливих місцях;
  • відкачування води й очищення каналів;
  • регулювання руху та транспорт для евакуації;
  • допомога лежачим хворим та іншим вразливим групам;
  • санітарія й туалети в укриттях.
Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 4
фото: АР
Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 5
фото: Bangkok Post

За даними уряду, основна дренажна система працює, а рятувальники цілодобово відкачують воду з найпроблемніших ділянок. Лежачим хворим радять телефонувати на номер 1669. Армія розгортає польові кухні. Головний аеропорт Суварнабхумі працює в звичайному режимі, а транспортна служба міста відкрила безплатний доступ до паркінгів park-and-ride біля станцій MRT до 2 жовтня.

Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію фото 6
фото: Reuters

Прогноз і наслідки

Синоптики очікують, що зливи ще тривають: над центральним регіоном країни утримується потужна область низького тиску. Про загиблих у Бангкоку внаслідок цієї повені поки не повідомляли. Для порівняння: під час масштабних повеней 2011 року в Таїланді загинуло понад 500 людей.

Нагадаємо, у вересні «Главком» розповідав про українку, яка прожила в Бангкоку сім років. За її словами, під час сезону дощів злива може затопити окремі вулиці, а за деякий час місто повертається до звичного ритму.

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Теги: Таїланд продукти рятувальники транспорт повінь

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