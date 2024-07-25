Запорізький напрямок: Братчук розкрив задум окупантів

На Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції

На Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції, які ними були втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року. Про це повідомив представник Української добровольчої армії «Південь» та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі каналу «Ми – Україна».

За його словами, йдеться про Роботинський та Времівський плацдарми, де ворог намагається повернути позиції, раніше втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.

Він наголосив, що саме за цими двома напрямками відбуваються «найбільш активні бойові дії». Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА «Південь» пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також «механізована компонента та авіація – їх козирна карта».

«У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного – це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала», – розповів він.

Раніше повідомлялося, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.

За словами речника оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій «кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть».