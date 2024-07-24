Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
Університет перевищив допустиму кількість студентів, яких можна зарахувати на певні спеціальності
фото з відкритих джерел

Під час позапланової перевірки університету, фахівці виявили кілька порушень

Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі Класичного приватного університету в Запоріжжі. Рішення було ухвалено у зв’язку зі значним перевищенням ліцензійного обсягу вишу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час позапланової перевірки університету, фахівці виявили кілька порушень. Йдеться про перевищення ліцензованого обсягу – максимальної кількості студентів, яких можуть зарахувати на певний напрям підготовки – на всі нерегульовані спеціальності на більш як 3 тис. осіб за останні два роки. Натомість заклад мав право прийняти на навчання лише 165 осіб на рік.

Також університет міг зарахувати лише 25 осіб на рік на спеціальність «Право» для здобуття ступеня доктора філософії.

«Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи», – йдеться у повідомленні МОН.

Те саме стосується й регульованої освітньо-наукової програми «Правоохоронна діяльність» – ліцензований обсяг вступників до аспірантури було перевищено на шість осіб.

Зокрема, у тих аспірантів, які вступили на навчання у 2021-ому, 2022-ому і 2023-ому роках без порушення чинного законодавства, буде можливість перевестися до іншого закладу вищої освіти, які мають відповідну ліцензію.

«Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрито кримінальні провадження. МОН сприятиме слідству», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

До слова, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Читайте також: Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Теги: Міністерство освіти і науки університет навчання Запоріжжя освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня
Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
23 липня, 15:00
Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні
Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні
20 липня, 03:19
Військовослужбовці під час навчання
Міноборони вдосконалює підготовку військових фахівців
19 липня, 13:15
У Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців
Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
13 липня, 00:01
Зеленський наголосив, що війна «не повинна тривати так довго»
Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16
12 липня, 08:55
Будівництво підземної школи у Запоріжжі
В одній із областей з’явиться 10 підземних шкіл
30 червня, 11:51
Нацспротив наголошує, що підлітки планують стати основою для навчання у військових училищах, що контролюються міністерством оборони РФ
На окупованих територіях РФ розбудовує «юнармію», залучаючи українських дітей
29 червня, 04:42
Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років
Проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ»
24 червня, 17:55

Наука та освіта

Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти
Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи
«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи
Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати
Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9756
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8711
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua