Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя

Університет перевищив допустиму кількість студентів, яких можна зарахувати на певні спеціальності

Під час позапланової перевірки університету, фахівці виявили кілька порушень

Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі Класичного приватного університету в Запоріжжі. Рішення було ухвалено у зв’язку зі значним перевищенням ліцензійного обсягу вишу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час позапланової перевірки університету, фахівці виявили кілька порушень. Йдеться про перевищення ліцензованого обсягу – максимальної кількості студентів, яких можуть зарахувати на певний напрям підготовки – на всі нерегульовані спеціальності на більш як 3 тис. осіб за останні два роки. Натомість заклад мав право прийняти на навчання лише 165 осіб на рік.

Також університет міг зарахувати лише 25 осіб на рік на спеціальність «Право» для здобуття ступеня доктора філософії.

«Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи», – йдеться у повідомленні МОН.

Те саме стосується й регульованої освітньо-наукової програми «Правоохоронна діяльність» – ліцензований обсяг вступників до аспірантури було перевищено на шість осіб.

Зокрема, у тих аспірантів, які вступили на навчання у 2021-ому, 2022-ому і 2023-ому роках без порушення чинного законодавства, буде можливість перевестися до іншого закладу вищої освіти, які мають відповідну ліцензію.

«Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрито кримінальні провадження. МОН сприятиме слідству», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

До слова, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.