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У Запоріжжі пролунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Запоріжжі пролунали вибухи
Тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибухи пролунали в місті під час повітряної тривоги

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначимо, станом на 21:08 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

У Солом'янському районі та у Шевченківському районі по семеро загиблих та ще дев’ятеро загиблих у Дніпровському районі.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в семи районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Крім того, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.

Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: Запоріжжя Іван Федоров обстріл вибух тривога

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