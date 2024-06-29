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Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
фото: ДСНС

Наразі ліквідовано загоряння декількох транспортних засобів

29 червня о 17:40 російські війська завдали удару по місту Вільнянськ Запорізької області. Попередньо, загинуло семеро людей, з них – двоє дітей та 18 осіб, з них четверо дітей, травмовано. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що сталося загоряння декількох транспортних засобів. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби. 

Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську фото 1

Рятувальники повідомляють, що наразі ліквідували загоряння декількох транспортних засобів. 

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фото: ДСНС

На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу та мобільна оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, що Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули семеро людей, серед них двоє дітей.

Згодом президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ.

Теги: Запорізька область Запоріжжя війна росія Україна окупанти обстріл ДСНС рятувальники

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