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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського
фото: Генштаб

Окупанти 18 разів марно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка

За добу російські загарбники завдали по території України 49 авіаційних ударів (скинули 101 КАБ) та провели 486 ударів дронами-камікадзею Ворог здійснив 3109 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 103 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація сьогодні була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки. 27 атак відбито українськими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де ще триває п’ять боєзіткнень. ЗСУ стримують ворога.

На Харківському напрямку

Окупанти чотири рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська. За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 105 осіб, з них 36 – безповоротними. Знищено вісім автомобілів, дві артсистеми, одну ББМ, пункт управління БпЛА, одиницю спецтехніки та три склади боєприпасів. Пошкоджено танк загарбників. Втрати уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на даний час відбито три атаки та триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог активізувався в районі Макіївки і Невського – провів вісім штурмів. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед, бої тривають.

На Сіверському напрямку

Від початку доби ворог здійснив три спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Роздолівки та Верхньокам’янського Ситуація контрольована – точиться бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку

Ворог 32 рази атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки. 27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де ще триває п’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

Протягом доби, попередньо, окупанти втратили 219 осіб загиблими та пораненими. Також знищено танк, дві бойових машини піхоти, артилерійську систему, п’ять автомобілів та два мотоцикли. Пошкоджено ще 16 одиниць військової техніки, серед якої шість гармат і мінометів.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки чотири відбито. Тривають бої у п’яти локаціях біля Урожайного, а чотири спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Придніпровському напрямку

Окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

Нагадаємо, триває 869-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Україна росія Харківщина Донеччина Луганщина Запоріжжя Херсонщина Генштаб ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

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