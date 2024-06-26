Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського
фото: Генштаб

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу

Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в українську оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників

На Харківському напрямку

Російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується. Попередні втрати агресора на даному напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського. Вісім штурмових дій українські воїни відбили, одна атака продовжується.

На Сіверському напрямку

Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни контролюють ситуацію. За попередніми даними втрати загарбників на напрямку складають 58 осіб. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та три склади боєприпасів противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві – відбито та чотири – ще продовжуються.

На Придніпровському напрямку

Марно завершився штурм окупантами позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Харківщина Донеччина Луганщина Запоріжжя Херсонщина війна росія окупанти окупація Україна ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року
Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму
Вчора, 13:35
Розвідка вночі атакувала Білгородську, Воронезьку та Липецьку області
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
17 червня, 10:52
17 червня відзначається Всесвітній день карате
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня, 01:07
Президент Польщі Анджей Дуда назвав Лукашенка лялькою Путіна
Саміт миру: Дуда різко висловився про Лукашенка
15 червня, 22:08
За словами речника Путіна, «не настільки важливо хто веде переговори»
Путін так хоче переговорів, що знову визнає Зеленського «легітимним»
14 червня, 21:40
Федосенко із групою журналістів їздив по лінії фронту й робив репортажі про військовослужбовців
На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко
10 червня, 17:30
Від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними
Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році
10 червня, 09:48
Російські війська намагаються встановити фізичний контроль над переправою через річку Сіверський Донець
Окупанти на Харківщині провалили завдання Путіна – британська розвідка
26 травня, 14:52
Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW
Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW
26 травня, 05:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Україна повернула 90 захисників з російського полону
Україна повернула 90 захисників з російського полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8053
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7455
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5824
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
5198
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки

Новини

У Миколаєві після півночі пролунали вибухи
Сьогодні, 00:21
ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною
Сьогодні, 00:03
Присвоєння коштів «Укрзалізниці»: НАБУ викрило схему на 17 млн гривень
Вчора, 22:43
Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Вчора, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Вчора, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Вчора, 04:19

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua