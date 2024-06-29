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У Вільнянську завершилися рятувальні роботи: кількість постраждалих зросла

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Вільнянську завершилися рятувальні роботи: кількість постраждалих зросла
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вільнянську
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого удару загинуло семеро людей, з них – двоє дітей

У Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів збільшилася до понад тридцяти людей. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинуло семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждала 31 особа, з яких вісім дітей.

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фото: ДСНС

«Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району.

Згодом президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ.

Читайте також: Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську 
Теги: рятувальники Запоріжжя

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