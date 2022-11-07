Втеча окупантів із Херсона: ЗМІ оприлюднили методички Кремля для роспропагандистів

За даними ЗМІ, Кремль уже підготував пропагандистів до можливого відступу окупантів із Херсона

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі окупантів із Херсона. Дві такі методички є в розпорядженні видання «Медуза».

В одному з документів зазначено, що херсонський напрямок «найскладніший для російської армії на поточному етапі спецоперації». Таку ситуацію пропагандистам пропонують пояснювати тим, що Україні нібито необхідно продемонструвати боєздатність своїх формувань, щоби просити нову допомогу Заходу. І для цього, як ідеться у методичках, Київ не буде зважати на власні втрати.

Водночас російські пропагандисти мають розповідати, ніби окупаційні війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу. І саме небезпекою масованого удару по місту з боку українських військ продиктовано евакуацію мирних жителів міста на лівий берег Дніпра.

Як ще одна причина для можливого відступу з Херсона в методиці вказано, що Україна та країни НАТО «кинули всі сили» саме на цей напрямок фронту – і це загрожує «величезним кровопролиттям». Також пропагандистам рекомендується говорити про нібито плани України влаштувати теракт на Каховській ГЕС – підрив греблі електростанції може стати пасткою для окупаційних військ, і цим пояснюється рішення командування про вихід з міста завчасу.

Крім того, пропагандистам рекомендовано наголосити, що ведення міських боїв у Херсоні «недоцільне», бо «вони завжди найважчі та руйнівні», а ЗСУ «можуть просто зрівняти Херсон із землею».

У другій методичці, підготовленій у Кремлі, окремо прописано, що держпропаганді РФ потрібно «звернути увагу» на виступ дипломата, історика та політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву – і заявив, що до перемоги в ній Петро «відходив до Полтави» і саме відступ зрештою призвів до «перелому у війні».

Два джерела видання, близькі до Кремля, зазначають, що зараз російська влада вважає вихід Херсона «небажаним», але «імовірним» варіантом розвитку подій на фронті. При цьому співрозмовники видання, близькі до Кремля, зазначили, що загалом ситуація у цій частині фронту залежить не від Москви, а від дій ЗСУ. Мовляв, якщо масованого наступу не буде, то й виходу окупантів з міста теж не буде.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що остаточне рішення про відхід з Херсона має ухвалити особисто Путін за участю людей зі свого «ближнього кола».

Нагадаємо, раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. За даними Гуменюк, рашисти також готують провокаційні сюжети про те, як «люди в цивільному» у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих «обстрілів».

Також раніше стало відомо, що російські окупанти повністю залишили Херсонську ОДА.

Нещодавно херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.