Міністр анонсував повернення державі земель Міноборони, незаконно відчужених у попередні роки

За словами міністра оборони, вкрадені у держави землю та майно повертатимуть вже найближчим часом

Судові процеси щодо оборудок з майном та землями оборонного відомства вже розпочато

Керівництво Міністерства оборони України працює над поверненням державі в особі оборонного відомства земельних ділянок та будівель, які були незаконно продані державою приватним власникам за роки незалежності. Про в ефірі токшоу «Право на владу» повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, що долучився до телепрограми у відеоформаті.

Міністр зазначив, що наразі проводиться велика робота у даному напрямі. Майно Міноборони повертатимуть державі у судовому порядку. Для цього наразі Міністерство запрошує на роботу фахових юристів, які допоможуть підготувати необхідні документи та супроводжувати судові процеси.

«Найближчим часом буде великий звіт про те, скільки за цей місяць плюс тиждень земель ми вже повернули у власність держави в особі Міністерства оборони, вигравши певні судові справи. І цьому не край, буде продовження. Це буде стосуватися земель, які використовують за готівку аграрії, земель, на яких сидять комерсанти, наприклад, сьомий кілометр в Одесі (…) І таких випадків є багато», – зазначив Резніков.

Міністр додав, що відносно розслідування журналістів Бігус .Info щодо недобудування трьох військових арсеналів, замовлених підрядникам при попередній владі, наразі вже тривають розслідування правоохоронних органів, тож є всі підстави вважати, що винних у імовірній злочинній халатності чи корупційних оборудках буде притягнено до відповідальності.

Раніше Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій.

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