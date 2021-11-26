НАБУ має розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження Єрмака – ексглава СБУ

«Перед законом всі рівні! І не має значення: це звичайний громадянин, чи президент, чи керівник його офісу», – Наливайченко

Якщо факти розкрадання державних коштів підтвердяться – винні мають понести покарання – Наливайченко

Народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати розтрату бюджетних на святкування дня народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака на державній резиденції «Синьогора» із залученням державних вертольотів. Копію звернення до НАБУ нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Слідство повинно встановити, хто і на якій підставі прийняв рішення надати державне майно, в тому числі, спецтехніку, у приватне користування для святкувань посадової особи. І надати суспільству точну суму коштів платників податків, яка була використана для святкувань чиновником топ-рівня», – заявив нардеп.

НАБУ повинно прийняти рішення про початок розслідування упродовж 24 годин.

«Якщо факти розкрадання державних коштів та перевищення службових повноважень підтвердяться – винні мають понести покарання. Перед законом всі рівні! І не має значення: це звичайний громадянин, чи президент, чи керівник його офісу. У цивілізованому світі є безліч прецедентів, коли держчиновники йшли у відставку і навіть сідали на лаву підсудних через використання коштів платників податків у своїх приватних інтересах», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, 24 листопада видання «Українська правда» опублікувала розслідування про 4-денне святкування дня народження керівника Офісу президента в державній резиденції «Синьогора», куди гостей доставляли спеціалізовані вертольоти ДСНС та збройних сил.

В офісі президента заявили, що до резиденції на спеціалізованих вертольотах літав президент, а керівник його офісу в цей момент начебто був в Києві.