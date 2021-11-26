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    Економіка та фінанси

    НАБУ має розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження Єрмака – ексглава СБУ

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    &laquo;Перед законом всі рівні! І не має значення: це звичайний громадянин, чи президент, чи керівник його офісу&raquo;, &ndash; Наливайченко - НАБУ має розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження Єрмака – ексглава СБУ
    «Перед законом всі рівні! І не має значення: це звичайний громадянин, чи президент, чи керівник його офісу», – Наливайченко

    Якщо факти розкрадання державних коштів підтвердяться – винні мають понести покарання – Наливайченко

    Народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати розтрату бюджетних на святкування дня народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака на державній резиденції «Синьогора» із залученням державних вертольотів. Копію звернення до НАБУ нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «Слідство повинно встановити, хто і на якій підставі прийняв рішення надати державне майно, в тому числі, спецтехніку, у приватне користування для святкувань посадової особи. І надати суспільству точну суму коштів платників податків, яка була використана для святкувань чиновником топ-рівня», – заявив нардеп.
    НАБУ повинно прийняти рішення про початок розслідування упродовж 24 годин.

    «Якщо факти розкрадання державних коштів та перевищення службових повноважень підтвердяться – винні мають понести покарання. Перед законом всі рівні! І не має значення: це звичайний громадянин, чи президент, чи керівник його офісу. У цивілізованому світі є безліч прецедентів, коли держчиновники йшли у відставку і навіть сідали на лаву підсудних через використання коштів платників податків у своїх приватних інтересах», – додав Наливайченко.

    Нагадаємо, 24 листопада видання «Українська правда» опублікувала розслідування про 4-денне святкування дня народження керівника Офісу президента в державній резиденції «Синьогора», куди гостей доставляли спеціалізовані вертольоти ДСНС та збройних сил.

    В офісі президента заявили, що до резиденції на спеціалізованих вертольотах літав президент, а керівник його офісу в цей момент начебто був в Києві.

    Теги: СБУ ДСНС НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента Валентин Наливайченко
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    НАБУ має розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження Єрмака – ексглава СБУ