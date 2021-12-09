Штрафи за російську агресію та санкції США проти корупціонерів. 9 грудня за хвилину

Сьогодні США запровадили санкції проти відстороненого глави Конституційного Суду України Олександра Тупицького та українського юриста і політика Андрія Портнова

Держдеп запровадив санкції проти Тупицького та Портнова, з 10 грудня із магазинів зникнуть безкоштовні пластикові пакети

США ввели санкції проти Тупицького і Портнова

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти відстороненого глави Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги. Сталося це 9 грудня, в Міжнародний день боротьби з корупцією.

Також сьогодні Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського юриста та політика Андрія Портнова. Він до 2014 року був заступником голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича і займався питаннями судоустрою.

Кабмін хоче запровадити штрафи за публічне заперечення агресії РФ

Кабінет міністрів підтримав законопроєкти, якими запроваджується відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та тимчасової окупації РФ українських територій. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 грудня.

Полковник СБУ очолить Закарпатську область

Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні уряду у четвер.

Під час засідання Кабміну Віктор Микита заявив, що є чинним співробітником Служби безпеки України.

Набрав чинності закон про експортне мито на брухт у €180 за тонну

Газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон №1931-IX «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який закріплює порядок розподілу коштів на 2021 рік, а також вносить зміни до прикінцевих положень закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку».

Депутати Бундестагу пригрозили Путіну «надпотужними» санкціями

Консервативний блок німецьких партій «Християнсько-демократичний союз» та «Християнсько-соціальний союз» наполягає на тому, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії потрібно запровадити серйозні санкції.

У Білорусі заарештовано відомого опозиційного журналіста

У Білорусі у власній квартирі було заарештовано головного редактора відомого видання Ej.by Сергія Сацука. Як повідомив журналістам брат заарештованого, арешту передував обшук у квартирі Сацука, який відбувся, начебто, через підозру журналіста у хабарництві. Того ж дня, 8 грудня, було заблоковано сайт ej.by.

Сільська вчителька з Волині єдина написала радіодиктант без помилок

Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі – дитсадку. З однією помилкою написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).