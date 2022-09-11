Здавав окупантам дані про ЗСУ: житель Слов'янська отримав вісім років в'язниці

У травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости

Житель Слов'янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.

Нагадаємо, 7 вересня російські загарбники сьогодні вкотре вдарили по Слов’янську на Донеччині.