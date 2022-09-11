Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Здавав окупантам дані про ЗСУ: житель Слов'янська отримав вісім років в'язниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Здавав окупантам дані про ЗСУ: житель Слов'янська отримав вісім років в'язниці
У травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом
фото: пресслужба Прокуратури

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости

Житель Слов'янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.

Нагадаємо, 7 вересня російські загарбники сьогодні вкотре вдарили по Слов’янську на Донеччині.

Теги: ЗСУ Донеччина прокуратура

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальні роботи тривають
Атака на Слов'янськ: кількість жертв внаслідок обстрілу зросла
7 вересня, 18:07
Окупанти атакують мирне населення
Ракетна атака на Слов'янськ: рятувальники з-під завалів вилучили тіло людини (фото, відео)
7 вересня, 15:30
Українські воїни у звільненому Озерному
Українські воїни звільнили стратегічне село біля Слов'янська (відео)
4 вересня, 15:48

Події в Україні

«Мер» Ізюма втік із міста ще до наступу ЗСУ
«Мер» Ізюма втік із міста ще до наступу ЗСУ
На Полтавщині працівники «Нафтогазу» гучно відсвяткували професійне свято (фото)
На Полтавщині працівники «Нафтогазу» гучно відсвяткували професійне свято (фото)
Ракетний удар по Вознесенську: з’явилося відео прильоту
Ракетний удар по Вознесенську: з’явилося відео прильоту
Ворог провалив розвідку боєм на півдні: ліквідовано 50% особового складу
Ворог провалив розвідку боєм на півдні: ліквідовано 50% особового складу
Здавав окупантам дані про ЗСУ: житель Слов'янська отримав вісім років в'язниці
Здавав окупантам дані про ЗСУ: житель Слов'янська отримав вісім років в'язниці
Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ
Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
299K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
282K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
271K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
133K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
106K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
74K
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту